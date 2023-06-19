«Известия» показали кадры из поселка Дружба в Северной Осетии после подтопления
В Северной Осетии оценивают ущерб, нанесенный подтоплениями из-за сильных ливней. В одном из пострадавших населенных пунктов — поселке Дружба — побывал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.
Во дворе дома стоит легковушка, которую поток воды откинул в другой угол. «Тут и без слов всё понятно, это утопленник. Достаточно заглянуть под капот — двигателя не видно», — отмечает корреспондент.
Кроме того, поток унес часть хозяйственных построек, от которых остались только кирпичи и доски. Хозяева предварительно оценивают ущерб во в 300 тыс. рублей.
Как показывает корреспондент, разводы на шторах в доме свидетельствуют о том, что уровень воды в нем поднимался более чем на метр. На полу грязь толщиной несколько сантиметров, хрупкие предметы разбиты.
Накануне корреспондент «Известий» Давид Бурнацаев также показывал, что происходит в поселке Южном. По его словам, вода сильным потоком шла по улицам и люди спасали свое имущество.
Ранее в этот же день стало известно, что во Владикавказе после сильного дождя введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).