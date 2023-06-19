В «Библиотеках Москвы» появились подборки книг для летнего чтения

В онлайн-сервисе «Библиотеки Москвы» опубликованы подборки литературы для чтения на летних каникулах, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Всего в подборки вошло 174 книги. Это приключенческие романы, детские повести и фантастика, классическая и познавательная литература. Любое произведение можно забронировать онлайн и затем забрать в соседней библиотеке», — отметила вице-мэр.

Списки произведений подготовили специалисты Центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара. Каждый перечень включает от 18 до 20 произведений российских и зарубежных авторов.

Детям до девяти лет во время каникул предлагают познакомиться с рассказами о природе Виталия Бианки, сказками Анастасии Орловой и историями о покорителях морских глубин Михаила Пегова.

В список для ребят в возрасте 9-10 лет вошли сборник фантастических повестей «Девочка с Земли» Кира Булычева, а также книга Билла Слевина «Превращения. Из чего делаются привычные вещи?» и историческое произведение для детей Януша Корчака «Король Матиуш Первый».

В подборке для подростков — такие романы и повести, как «Книжный вор» австралийского писателя Маркуса Зусака и произведение братьев Стругацких «Трудно быть богом». Также в список включили произведения Александра Беляева, Ивана Бунина, Михаила Шолохова, Джека Лондона, Эрнеста Хемингуэя, Вальтера Скотта и Умберто Эко.

Чтобы забронировать книгу, потребуется единый читательский билет, который можно оформить на сайте mos.ru или в любой городской библиотеке.