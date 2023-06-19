Польская туристка рассказала о «культурном шоке» от засилья русских в Аланье

Жительница Польши по имени Малгожата поделилась культурным шоком после посещения района Махмутлар в турецкой Аланье, где находится много российским туристов. Ее письмо опубликовал 16 июня портал Onet.

Женщина приехала в Турцию на отдых в мае и решила посетить район Махмутлар. Она пожаловалась на большое количество вывесок с надписями на кириллице. По ее словам, на рынке все тоже общаются на русском языке вместо турецкого или английского. Малгожата назвала район «маленькой Москвой» и добавила, что россияне здесь могут чувствовать себя «как дома».

«Со мной тоже все говорят на этом языке, но я отвечаю им по-английски, я не из России. Похоже, они мне не верят. Итак, что я делаю в Махмутларе? Я переживаю культурный шок», — написала жительница Польши.

Ранее, 25 мая, польская радиостанция Radio ZET сообщила, что россияне продолжили путешествовать по миру, несмотря на западные санкции. Наибольший рост числа российских туристов зафиксировали в Турции, Таиланде, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Египте и на Мальдивах.

Radio ZET также подчеркнула, что для Турции стимулирование российского туризма является еще и способом сбалансировать экономические связи с РФ. Страна является одним из крупнейших в мире потребителей российской энергии, а ее туристическая отрасль во многом зависит от отдыхающих из России

Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.