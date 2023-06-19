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В ЛНР сообщили о воюющих на стороне ВСУ наемниках из более чем 15 стран

Марочко: в рядах ВСУ на луганском направлении воюют наемники из более чем 15 стран
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Фото: REUTERS/Stringer
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Наемники из более чем 15 стран воюют в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на луганском направлении. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«За истекшую неделю в ходе анализа разведданных на купянском, краснолиманском и донецком направлениях на линии боевого соприкосновения выявлены наемники из более чем 15 стран», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, присутствие иностранных наемников зафиксировано в зоне ответственности группировки войск «Юг» на луганском направлении. Однако больше всего наемников, по данным разведки, на которые ссылается Марочко, дислоцированы в подразделениях украинских войск на донецком и купянском направлениях.

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Накануне украинский военнопленный по имени Давид, попавший в плен в мае, рассказал, что встречался в зоне боевых действий с иностранными солдатами, в частности, из Польши и США. Они непосредственно командовали украинскими солдатами и учили их различать шевроны и знаки различия армий стран блока НАТО. При этом, отметил он, в рядах ВСУ иностранцам отдается больший приоритет в ущерб украинцам.

Ранее, 16 июня, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе совещания в Луганске заявил, что ведомство предъявило заочные обвинения в наемничестве 95 лицам, в том числе гражданам США и Великобритании. Утверждены обвинительные заключения по 90 уголовным делам, которые переданы в судебные органы новых российских регионов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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