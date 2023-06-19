Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ФСБ пресекла попытку петербуржца отправиться служить в ВСУ
Политика
Путин провел рабочую встречу с главой Новгородской области Никитиным
Армия
Минобороны РФ сообщило об активных наступательных действиях ВСУ на двух направлениях
Общество
В Москве проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня памяти и скорби
Мир
Блинкен на встрече с Си Цзиньпином заверил, что США не поддерживают независимость Тайваня
Политика
Песков назвал инспекции ООН вблизи Каховской ГЭС затруднительными из-за обстрелов
Мир
В Кремле заявили о намерении РФ и Белоруссии противостоять попыткам дестабилизации
Авто
В России начались продажи компактного седана Suzuki Ciaz
Происшествия
Число пострадавших при обстреле Волновахи в ДНР увеличилось до 20
Общество
Законопроект о возврате летнего времени внесут в ГД в день летнего солнцестояния
Общество
Синоптик пообещал москвичам теплую погоду с дождями в конце недели
Спорт
Российский теннисист Хачанов выбыл из топ-10 рейтинга ATP
Мир
Минздрав Украины сообщил о возбудителе холеры в пресной воде в Николаевской области
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 19 июня

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 19 июня можно в материале «Известий».

Как заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, минувшей ночью Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства. Все назначенные объекты поражены, а цель удара достигнута.

Также он сообщил, что в течение суток наиболее активные попытки наступательных действий подразделения ВСУ предпринимали на южнодонецком и донецком направлениях.

Так, на южнодонецком направлении в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе в течение суток отражены три атаки сводных подразделений ВСУ. Уничтожен один танк, 12 боевых бронированных машин, а также боевая машина разграждения иностранного производства.

Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области отражены две атаки противника, в ходе которых подбиты два танка, 10 боевых машин пехоты и две боевые бронированные машины. Общие потери противника на этом направлении за сутки превысили 100 человек.

На донецком направлении активными действиями Южной группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой Народной Республики. В ходе боев ВСУ потеряли более 340 украинских боевиков.

На купянском направлении в районе населенного пункта Тимковка Харьковской области ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений Западной группировки войск пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Непроходимые поля: российская армия отбила все атаки ВФУ
Противник вязнет в минных заграждениях, установленных нашими саперами, отмечают эксперты

На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4700 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 192 танка и других боевых бронированных машин, 1125 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5163 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11 047 единиц специальной военной автомобильной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023