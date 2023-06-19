Карта спецоперации на Украине 19 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 19 июня можно в материале «Известий».

Как заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, минувшей ночью Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства. Все назначенные объекты поражены, а цель удара достигнута.

Также он сообщил, что в течение суток наиболее активные попытки наступательных действий подразделения ВСУ предпринимали на южнодонецком и донецком направлениях.

Так, на южнодонецком направлении в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе в течение суток отражены три атаки сводных подразделений ВСУ. Уничтожен один танк, 12 боевых бронированных машин, а также боевая машина разграждения иностранного производства.

Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области отражены две атаки противника, в ходе которых подбиты два танка, 10 боевых машин пехоты и две боевые бронированные машины. Общие потери противника на этом направлении за сутки превысили 100 человек.

На донецком направлении активными действиями Южной группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой Народной Республики. В ходе боев ВСУ потеряли более 340 украинских боевиков.

На купянском направлении в районе населенного пункта Тимковка Харьковской области ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений Западной группировки войск пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4700 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 192 танка и других боевых бронированных машин, 1125 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5163 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11 047 единиц специальной военной автомобильной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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