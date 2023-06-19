Два лесных пожара вспыхнули в Тункинском национальном парке в Бурятии
В Бурятии, в Тункинском национальном парке, за последние сутки вспыхнуло два лесных пожара. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщило Агентство лесного хозяйства Бурятии в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
«За прошедшие сутки возникло два лесных пожара на территории Тункинского национального парка. Предположительно, причиной возгораний стала сухая гроза», — сказано в сообщении ведомства.
Там добавили, что один из очагов ликвидирован, тушением второго занимаются пожарные-десантники.
Также в агентстве сообщили, что удалось ликвидировать возникший ранее пожар в Курумканском районе. В тушении были задействованы 71 человек и 17 единиц пожарной техники. Общая площадь возгорания составила более 2,83 га.
Ранее, 11 июня, глава республики Алексей Цыденов сообщил о начавшемся лесном пожаре площадью до 150 га в Бурятии вблизи населенного пункта Таксимо. По предварительной информации, причиной пожара стал человеческий фактор.
К 13 июня площадь лесного пожара возросла до 650 га. В главном управлении МЧС по региону отметили, что вертолет Ми-8 дополнительно доставил к месту ЧП пожарных-десантников из поселка Нижнеангарск. Ведомство добавило, что угрозы населению нет.