Раненые минометчики группировки «Восток» уничтожили огневую точку ВСУ
На запорожском направлении раненые минометчики смогли уничтожить огневую точку Вооруженных сил Украины (ВСУ), внеся свой вклад в срыв наступления. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов.
«В ходе выполнения боевой задачи расчет миномета попал под огневой удар контрбатарейный борьбы противника, в результате которого младший сержант Александр Гаврилюк получил осколочное ранение плеча, а ефрейтор Николай Ефремов получил осколочное ранение ног», — приводит заявление Чехова «РИА Новости».
По словам начальника пресс-центра, военнослужащие, несмотря на ранение, продолжили вести боевую работу из миномета, подавляя огневую точку противника. Проявив мужество и самоотверженность, они внесли значительный вклад в срыв наступательных действий украинской армии.
Третий военнослужащий минометного расчета, сержант Максим Ефремов, который в ходе обстрела не пострадал, смог оказать доврачебную помощь товарищам и успешно эвакуировать их в тыл.
Ранее, 19 июня, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал кадры боев российских штурмовых подразделений с ВСУ в районе Новодонецкого. ВС РФ удалось уничтожить около 50 единиц вражеской техники и не допустить закрепление украинских позиций в поселке.
18 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ отразили за сутки восемь атак ВСУ. В ходе боев за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, реактивная система залпового огня «Град» и склад боеприпасов.
17 июня Конашенков сообщил, что российские силы за сутки отразили три попытки атаки ВСУ в районе Времевского выступа. По его словам, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» удалось отразить наступления в районах населенных пунктов Новодонецкое и Левадное.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.