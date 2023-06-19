При падении лифта в Ташкенте пострадали 11 человек
В Ташкенте сорвался лифт в жилом доме, в результате чего пострадали 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана 18 июня.
Как уточняется в Telegram-канале ведомства, во время движения лифт из-за технической неисправности ускорил движение вниз, при подходе к первому этажу сработала автоматическая система торможения.
Пострадавших доставили в медцентр. Восемь человек после оказания первой медицинской помощи были отправлены домой, остальным троим понадобилась врачебная помощь.
Причины происшествия устанавливаются. На месте работают экстренные службы.
Ранее, 15 мая, в Хабаровске в суд передано уголовное дело в отношении прораба, которого обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Двое его работников упали в шахту лифта.