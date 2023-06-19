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На южнодонецком направлении были сорваны четыре атаки ВСУ

Войска Украины потеряли больше половины личного состава на южнодонецком направлении
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Фото: Соцсети
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Четыре атаки украинских боевиков, пытавшихся наступать на южнодонецком направлении, были сорваны Вооруженными силами России (ВС РФ), уничтожено больше половины личного состава противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов в понедельник, 18 июня.

По его словам, были отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Равнополь, а еще две — в районе Новодонецкого, где было уничтожено более половины наступающей живой силы. Более того, были разбиты танки, боевые бронированные машины и автомобильная техника.

«В районах южнее Новоданиловки и южнее Малой Токмачки противник пошел в наступление силами до батальона при поддержке тяжелой техники, применяя тактику наращивания наступления волнами. Мотострелковыми подразделениями группировки при поддержке артиллерии и авиации уничтожены танки, бронетранспортеры, боевые бронированные машины и живая сила», — приводит слова начальника пресс-центра «РИА Новости».

Он отметил, что на запорожском направлении пресекли попытку противника разведки боем в районе Чаривного.

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18 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ отразили за сутки восемь атак ВСУ. В ходе боев за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, реактивная система залпового огня «Град» и склад боеприпасов.

За день до этого Конашенков рассказал, что российские силы за сутки отразили три попытки атаки ВСУ в районе Времевского выступа. По его словам, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» удалось отразить наступления в районах населенных пунктов Новодонецкое и Левадное.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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