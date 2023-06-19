На южнодонецком направлении были сорваны четыре атаки ВСУ
Четыре атаки украинских боевиков, пытавшихся наступать на южнодонецком направлении, были сорваны Вооруженными силами России (ВС РФ), уничтожено больше половины личного состава противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов в понедельник, 18 июня.
По его словам, были отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Равнополь, а еще две — в районе Новодонецкого, где было уничтожено более половины наступающей живой силы. Более того, были разбиты танки, боевые бронированные машины и автомобильная техника.
«В районах южнее Новоданиловки и южнее Малой Токмачки противник пошел в наступление силами до батальона при поддержке тяжелой техники, применяя тактику наращивания наступления волнами. Мотострелковыми подразделениями группировки при поддержке артиллерии и авиации уничтожены танки, бронетранспортеры, боевые бронированные машины и живая сила», — приводит слова начальника пресс-центра «РИА Новости».
Он отметил, что на запорожском направлении пресекли попытку противника разведки боем в районе Чаривного.
18 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ отразили за сутки восемь атак ВСУ. В ходе боев за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, реактивная система залпового огня «Град» и склад боеприпасов.
За день до этого Конашенков рассказал, что российские силы за сутки отразили три попытки атаки ВСУ в районе Времевского выступа. По его словам, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» удалось отразить наступления в районах населенных пунктов Новодонецкое и Левадное.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.