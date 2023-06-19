Sky News сообщил о тестировании первых напечатанных ракетных двигателей в Британии
Британская компания Skyrora начала испытания первых ракетных двигателей, напечатанных на 3D-принтере, в преддверии потенциального космического запуска. Об этом сообщил телеканал Sky News 18 июня.
Как уточняется, компания впервые изготовила эти двигатели на собственном принтере Skyprint 2, а тестироваться они будут в испытательном центре в округе Мидлотиан. Компания Skyrora получила финансирование от космических агентств Великобритании и Евросоюза.
«Испытания будут проходить каждую неделю в течение лета, при каждой задаче двигатель будет работать в течение 250 секунд — столько же времени потребуется в реальной миссии для выхода на орбиту», — говорится в публикации.
Ранее, 25 января, российские космонавты напечатали первую рабочую деталь на 3D-принтере на Международной космической станции. Ею стал кронштейн.