Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ заявили о размещении Украиной воинских контингентов у границы с Белоруссией
Мир
На Украине заявили о 240 случаях изъятия детей из семей беженцев в Европе
Экономика
В России ужесточат налог на добычу драгметаллов
Политика
В МИД РФ предостерегли от провокаций против российских миротворцев в Приднестровье
Происшествия
В Донецке мирная жительница пострадала от подрыва на мине «Лепесток»
Экономика
Минфин РФ планирует отказаться от бумажных акцизных марок на табачной продукции
Мир
На Украине сообщили о взрыве в Одессе
Общество
На Первомай-2024 россияне будут отдыхать четыре дня подряд вместо одного
Мир
В КНДР назвали «серьезной ошибкой» неудачный запуск военного спутника
Общество
В РФ выросло число заявок на патенты на изобретения
Мир
В Эквадоре найденная живой в гробу женщина умерла в больнице
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +25 градусов в понедельник
Общество
Застрявший под Астраханью круизный теплоход со 186 пассажирами сняли с мели

Минспорт Украины изменил текст приказа о запрете соревнований с россиянами

Минспорт Украины изменил формулировку приказа о неучастии в турнирах с россиянами
0
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство молодежи и спорта Украины изменило текст приказа, который запрещал участие украинских спортсменов в тех соревнованиях, в которых участвуют атлеты из России и Белоруссии. Соответствующий приказ в воскресенье, 18 июня, был опубликован на сайте ведомства.

Таким образом, в обновленном документе формулировку «запретить» поменяли на «не командировать».

«Не командировать официальные делегации спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью для участия в международных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Белоруссии», — говорится в приказе.

Остальные пункты приказа министерства не были изменены.

Не МОК иначе: Бах назвал критерии возвращения наших спортсменов
Впервые в истории олимпийского движения возникает дискриминация не только по паспорту, но и по дисциплинам

Приказ о запрете украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, если там есть российские и белорусские делегации, вышел 14 апреля. Уточнялось, что нарушившие данное требование спортивные федерации будут лишены статуса национальных, что влечет за собой потерю государственного финансирования.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.

До этого МОК рекомендовал спортивным федерациям вообще не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после начала проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ней было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023