Минспорт Украины изменил текст приказа о запрете соревнований с россиянами
Министерство молодежи и спорта Украины изменило текст приказа, который запрещал участие украинских спортсменов в тех соревнованиях, в которых участвуют атлеты из России и Белоруссии. Соответствующий приказ в воскресенье, 18 июня, был опубликован на сайте ведомства.
Таким образом, в обновленном документе формулировку «запретить» поменяли на «не командировать».
«Не командировать официальные делегации спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью для участия в международных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Белоруссии», — говорится в приказе.
Остальные пункты приказа министерства не были изменены.
Приказ о запрете украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, если там есть российские и белорусские делегации, вышел 14 апреля. Уточнялось, что нарушившие данное требование спортивные федерации будут лишены статуса национальных, что влечет за собой потерю государственного финансирования.
28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.
До этого МОК рекомендовал спортивным федерациям вообще не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после начала проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ней было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.