Встреча с Си Цзиньпином не включена в график мероприятий Блинкена на понедельник

Среди серии встреч, запланированных на 19 июня, переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена с председателем КНР Си Цзиньпином не запланировано. Это следует из представленного Госдепартаментом расписания дипломата на понедельник.

Утром Блинкен встретится с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. После полудня запланированы участие госсекретаря в круглом столе с выпускниками программы обмена в Пекине, затем встреча с сотрудниками и семьями американского диппредставительства, после круглый стол с лидерами бизнеса США в Пекине и пресс-конференция по итогам дня, указано в документе.

Ранее СМИ сообщали, что есть вероятность встречи Энтони Блинкена и Си Цзиньпина. Это бы стало существенной победой американской дипломатии и самого госсекретаря в попытках разрядить напряженность между странами, усилившуюся в последние месяцы. В частности, телеканал СBS News допускал такую возможность под финал двухдневного визита американского дипломата.

«В понедельник у него [Блинкена] состоятся дополнительные беседы с господином Цинем, а также с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И и, возможно, с председателем КНР Си Цзиньпином», — говорилось в сообщении.

В воскресенье, 18 июня, Энтони Блинкен провел в Пекине «откровенные, предметные и конструктивные» переговоры» с членом Государственного совета Китая и министром иностранных дел Цинь Ганом. Дипломаты беседовали около пяти с половиной часов.

Госсекретарь США прибыл с визитом в Пекин 18 июня. Блинкен стал первым за пять лет высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай.

За день до визита Блинкена в Китай Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие месяцы. Байден надеется, что ему удастся обсудить с председателем КНР разногласия, которые к этому моменту есть у стран, и способы их уладить.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.