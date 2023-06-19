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Автобус сбил водителя электросамоката во Владивостоке

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Фото: t.me/prim_police
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Во Владивостоке водитель автобуса наехал на мужчину, управляющего электросамокатом, есть пострадавшие. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщила пресс-служба управления МВД РФ по Приморскому краю.

«30-летний водитель маршрутного автобуса №54, двигаясь со стороны улицы Ивановская в направлении улицы Борисенко, совершил наезд на самокат, движущийся в попутном направлении справа», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что на момент аварии людей в салоне автобуса не было. Пострадали только водитель электросамоката и его пассажир, их госпитализировали. Было установлено, что оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящий момент назначено проведение ряда проверок. После этого будет принято решение в соответствии с законодательством.

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Ранее, 10 июня, водитель Mercedes Gelandewagen сбил девушку на самокате на Трубной улице в Москве. По словам человека, находившегося в автомобиле, пострадавшая пересекала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

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