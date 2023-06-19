Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ заявили о размещении Украиной воинских контингентов у границы с Белоруссией
Мир
На Украине заявили о 240 случаях изъятия детей у беженцев в Европе
Экономика
В России ужесточат налог на добычу драгметаллов
Политика
В МИД РФ предостерегли от провокаций против российских миротворцев в Приднестровье
Происшествия
В Донецке мирная жительница пострадала от подрыва на мине «Лепесток»
Экономика
Минфин РФ планирует отказаться от бумажных акцизных марок на табачной продукции
Мир
На Украине сообщили о взрыве в Одессе
Общество
На Первомай-2024 россияне будут отдыхать четыре дня подряд вместо одного
Мир
В КНДР назвали «серьезной ошибкой» неудачный запуск военного спутника
Общество
В РФ выросло число заявок на патенты на изобретения
Мир
В Эквадоре найденная живой в гробу женщина умерла в больнице
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +25 градусов в понедельник
Общество
Застрявший под Астраханью круизный теплоход со 186 пассажирами сняли с мели

Киев предложил использовать арестованные активы России для погашения госдолга Украины

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина может погасить часть своего госдолга за счет арестованных российских активов и того, что Киев сможет «отобрать у РФ». Об этом в воскресенье, 18 июня, заявил советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире всеукраинского телемарафона.

Он напомнил, что сейчас арестовано около $350 млрд золотовалютных резервов РФ и $150 млрд денежных. По его словам, долги Украины «в разы, если не в десятки раз меньше», а значит, можно их закрыть частью российских средств.

«И экономика Украины будет расти (после окончания конфликта. — Ред.), и инвесторы приходить, и долги мы будем перекрывать частью того, что отберем у РФ», — передает мнение Устенко «РИА Новости».

По словам советника Зеленского, после окончания конфликта на Украине будет организована «так называемая конференция кредиторская». На ней и будет решаться вопрос с государственным долгом.

«Мы будем делать всё для того, чтобы запас в ФНБ оставался»
Министр финансов Антон Силуанов — о расходах из средств фонда, планах на народные ОФЗ и ИИС и долларе как дубине

В конце мая стало известно, что госдолг Украины за апрель вырос на $4,4 млрд и превысил $124 млрд. Главной причиной этого называлось привлечение первого транша от Международного валютного фонда (МВФ) по программе расширенного финансирования (EFF) в размере $2,7 млрд.

В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

В марте 2022 года глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов РФ, что составляет примерно половину их объема. По его словам, Запад начал экономическую войну против России.

Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой объявил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023