Киев предложил использовать арестованные активы России для погашения госдолга Украины

Украина может погасить часть своего госдолга за счет арестованных российских активов и того, что Киев сможет «отобрать у РФ». Об этом в воскресенье, 18 июня, заявил советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире всеукраинского телемарафона.

Он напомнил, что сейчас арестовано около $350 млрд золотовалютных резервов РФ и $150 млрд денежных. По его словам, долги Украины «в разы, если не в десятки раз меньше», а значит, можно их закрыть частью российских средств.

«И экономика Украины будет расти (после окончания конфликта. — Ред.), и инвесторы приходить, и долги мы будем перекрывать частью того, что отберем у РФ», — передает мнение Устенко «РИА Новости».

По словам советника Зеленского, после окончания конфликта на Украине будет организована «так называемая конференция кредиторская». На ней и будет решаться вопрос с государственным долгом.

В конце мая стало известно, что госдолг Украины за апрель вырос на $4,4 млрд и превысил $124 млрд. Главной причиной этого называлось привлечение первого транша от Международного валютного фонда (МВФ) по программе расширенного финансирования (EFF) в размере $2,7 млрд.

В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

В марте 2022 года глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов РФ, что составляет примерно половину их объема. По его словам, Запад начал экономическую войну против России.

Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой объявил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.