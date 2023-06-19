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В МИД РФ заявили о размещении Украиной воинских контингентов у границы с Белоруссией

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Фото: Соцсети
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Украина вдоль границы с Белоруссией разместила существенные воинские контингенты. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук 19 июня.

«Та информация, которой располагаем мы и которая неоднократно звучала в заявлениях официальных лиц, свидетельствует о том, что украинская армия действительно разместила существенные контингенты вдоль белорусско-украинской границы», — сказал он в беседе с ТАСС.

Отмечается, что украинская сторона периодически «пытается прощупать» обороноспособность Минска. Дипломат напомнил, что в этих условиях с октября прошлого года в Белоруссии были развернуты дополнительные подразделения совместной региональной группировки войск, задача которых — служить фактором сдерживания от вторжения на территорию Союзного государства и минимизировать риски проникновения диверсионно-разведывательных групп.

«Надеемся, что киевскому режиму и их западным кураторам хватит здравого смысла не предпринимать военные авантюры, последствия которых для них могут оказаться весьма серьезными», — указал он.

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1 июня государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что интенсивность учений НАТО у границ Белоруссии позволяет говорить о готовности альянса к полномасштабным боевым действиям в регионе.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что международная обстановка на сегодняшний день характеризуется нарастанием нестабильности и сопровождается попытками США и ряда западных стран извлечь преимущества из спровоцированных ими кризисов.

Незадолго до этого российский лидер подчеркнул, что на фоне сложившейся ситуации Москва и Минск планируют расширять сотрудничество в сфере обороны и безопасности, а также в военно-технической сфере.

В частности, в начале июня в рамках повышения боевых возможностей воинских частей на территории Белоруссии в страну из России прибыл очередной комплект зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400. Кроме того, в настоящее время происходит плановая ротация воинских частей и подразделений российской составляющей региональной группировки войск.

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