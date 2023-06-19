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Синоптики пообещали москвичам до +25 градусов тепла в понедельник

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность, преимущественно без осадков и до 25 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в понедельник, 19 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +23…+25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +9.

В Московской области днем ожидается от +21 до +26 градусов, ночью похолодает до +6.

Прогнозируется восточный ветер со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

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Ранее, 18 июня, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе воздух в Москве вновь прогреется до +29 градусов. Он отметил, что во вторник столицу пересечет слабовыраженный холодный фронт, а в выходные ожидаются грозовые ливни. При этом, по словам синоптика, в Москве пока выпала всего четверть осадков от месячной нормы.

До этого сообщалось, что с 18 по 24 июня Землю накроет затяжная магнитная буря, пик которой придется на 20 июня. Ученые заявили, что особенно осторожными в этот период должны быть люди, чувствительные к погодным условиям.

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