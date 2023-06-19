Застрявший под Астраханью круизный теплоход со 186 пассажирами сняли с мели

Речной круизный теплоход «Павел Бажов», направлявшийся со 186 пассажирами на борту по Волге из Перми в Астрахань, сняли с мели. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщили в главном управлении МЧС РФ по Астраханской области.

«В 01:25 мст (00:25 мск) судно снято с мели», — передает ТАСС заявление ведомства.

В региональном управлении МЧС также сообщили, что для его перемещения использовались буксиры.

О том, что теплоход «Павел Бажов» сел на мель, стало известно 18 июня. Само судно повреждений не получило, утечки нефтепродуктов не произошло. Пострадавших не было.

Директор теплоходной компании «ВолгаWolga» Леонид Маркин в беседе с «Известиями» уточнил, что всё произошло около четырех утра по местному времени, был сильный ветер. Предположительно, судно попало на кочку.