В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело из-за травмирования ребенка на батуте

Возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в результате опрокидывания батута в станице Динской Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 18 июня.

Отмечается, что пострадавшего мальчика госпитализировали. По имеющейся информации, в настоящее время угрозы его жизни и здоровью нет.



Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Установление обстоятельств произошедшего продолжается.



Ранее этим же днем стало известно, что в Динском районе пострадал ребенок из-за перевернувшегося батута. Отмечалось, что батут опрокинулся из-за неблагоприятных погодных условий.