Красный Крест выразил надежду на сохранение зерновой сделки

Зерновая сделка критически важна для Ближнего Востока, от ее продления зависят жизни сотен тысяч жителей региона. Потому Международный комитет Красного Креста (МККК) надеется, что сделка будет сохранена из гуманитарных соображений. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил региональный директор МККК по Ближнему Востоку Фабрицио Карбони.

«Очевидно, что зерновая сделка спасает жизни. Эта сделка крайне важна. Мы непосредственно увидели влияние, которое это соглашение оказывает на регион. Когда были некоторые сомнения по поводу продления сделки, в считаные часы стоимость зерна выросла, оно стало совершенно недоступным для многих жителей региона. Так что мы можем только надеяться, что зерновая сделка будет сохранена — в основном из гуманитарных соображений», — подчеркнул представитель организации.

Он отметил: любые сомнения по поводу продления сделки моментально влияют на стоимость зерна в регионе. По его словам, поставки из Черноморья действительно влияют на повседневную жизнь и выживание многих людей в регионе.

В качестве примера Карбони привел Йемен, где 90% используемого зерна импортируется из Причерноморья, из России и Украины. Эти поставки нельзя заменить, уточнил региональный директор МККК.

Черноморская зерновая инициатива, или зерновая сделка, была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года при участии ООН, России, Турции и Украины.

В составе сделки два документа. Первый — о создании коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного). Второй — о снятии ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Сделку продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Срок ее действия истек 18 марта, потом соглашение продлили еще на 60 дней — до 18 мая. Затем ее продлили еще на два месяца, до 17 июля.

16 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: если ООН не выполнит российскую часть сделки, то Россия не будет продлевать соглашение в июле.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Зерновая сделка спасает жизни‎»‎