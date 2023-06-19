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В Ингушетии начал снижаться уровень воды
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В Ингушетии начал снижаться уровень воды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Ингушетии, в частности в городе Карабулак, поднявшийся недавно из-за дождей уровень воды стал снижаться, о чем сообщили в пресс-службе главного управления МЧС республики в понедельник, 19 июня. «Известия» побывали на месте и узнали о текущей обстановке с паводками.

По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, в районе Карабулака уровень воды снизился на 1,1 м, в селе Барсуки — на 0,5 м. В станице Троицкой пока без изменений.

«На данный момент вода в реке Сунжа не дотягивает до опасного уровня. Будем надеяться, что вода больше не поднимется», — заявил и.о. главы станицы Троицкая Омар Климатов.

Местные жители поделились своими переживаниями из-за наводнения. По их словам, разлив реки Сунжа происходит каждый год, и часто их дома оказываются под угрозой затопления.

«У нас поднялась вода — уже не знаю, на сколько метров. Каждый год мучаемся. Если на метр поднимется, то вода уже у нас в доме будет», — рассказала «Известиям» жительница Троицкой.

Ранее, 18 июня, пресс-служба администрации города Карабулак сообщила, что в результате продолжительных ливневых дождей снесло временный мост на реке. Власти города предупредили местных жителей в случае ухудшения ситуации быть готовыми к возможной эвакуации.

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