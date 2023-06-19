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Германия допустила участие украинских военных в подрыве аммиакопровода

Bild: минобороны Германии допустило, что аммиакопровод Тольятти – Одесса подорвали ВСУ
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Фото: transammiak.com
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В министерстве обороны Германии допустили, что в подрыве аммиакопровода Тольятти – Одесса в Харьковской области виноваты украинские диверсанты. Об этом рассказала немецкая газета Bild 18 июня со ссылкой на доклад ведомства под грифом «только для служебного пользования», попавший в ее распоряжение.

Сообщается, что эксперты минобороны ФРГ обращают внимание на то, что украинцы устраивают диверсии далеко за линией соприкосновения для ослабления российских сил. Так, в докладе говорится, что нельзя исключать «участия украинской стороны в разрушении аммиакопровода [Тольятти – Одесса]».

«Причина: аммиакопровод находится в районе, контролируемом украинскими силами. Кроме того, его перезапуск был бы особенно выгоден россиянам», — говорится в материале.

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5 июня украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) подорвала аммиакопровод возле села Масютовка в Харьковской области. В результате этого пострадали мирные жители. Сообщалось, что на восстановление аммиакопровода уйдет от одного до трех месяцев.

14 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сомнения в транспарентном расследовании подрыва участка аммиакопровода Тольятти – Одесса из-за позиции Киева. По ее словам, прозрачное расследование на данный момент под большим вопросом, поскольку Киев снова намеренно всё заблокирует.

Тольятти – Одесса является самым протяженным в мире трубопроводом, предназначенным для транспортировки аммиака из России по территории Украины. После начала спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года транзит аммиака был приостановлен.

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