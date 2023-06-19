Жителям Подмосковья напомнили о безопасном отдыхе на воде

Работники противопожарно-спасательной службы Московской области напомнили жителям региона о правилах безопасного отдыха у водоемов. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас» в воскресенье, 18 июня.

Как рассказал замначальника управления по организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ Владимир Галяс, перепады температур, когда человек после пребывания на солнце заходит в прохладную воду, могут негативно сказаться на организме. Также серьезные последствия могут быть у отдыхающих, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, отмечает телеканал «360».

Также отдыхающих предостерегли от купания в состоянии алкогольного опьянения или общего плохого самочувствия, пишет РИАМО.

Кроме этого, Галяс подчеркнул, что опасно купаться в местах, которые для этого не приспособлены. Он объяснил, что ямы, крупногабаритный мусор и обрывистые берега могут привести отдыхающих к травмам. Он призвал выбирать для купания разрешенные реки и озера, где чистое дно и на пляже оборудована вся необходимая инфраструктура, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Купальный сезон в Москве стартовал в субботу, 17 июня. Столичные водоемы Москвы уже прогрелись до температуры +20 градусов, пишет НСН.

16 июня Роспотребнадзор назвал 26 водоемов в Москве и Подмосковье, которые безопасны для купания. Из них 17 расположено в Московской области, 9 — в столице. Как отмечает сайт aif.ru, в столице, в частности, можно купаться в «Серебряном бору – 2» и «Серебряном бору – з», Тропарево, озерах Черное и Школьное. В Подмосковье для купания разрешены такие места, как озеро «Святое», пляж на Митинском пруду, Искусственный пруд с пляжем в деревне Горчухино и другие.

8 июня врач-дерматолог Анастасия Котова в беседе с Life.ru объяснила, почему нельзя купаться в водоемах с утками, водорослями и илистым дном. По ее словам, в такой воде живут паразиты церкарии — это личинки гельминтов водоплавающих птиц, вызывающие так называемый «дерматит купальщика», который достаточно сложно диагностируется.