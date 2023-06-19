Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин передал приветствие участникам форума «ШУМ» в Калининграде
Мир
На Украине предложили гасить госдолг арестованными активами России
Мир
США и КНР выразили стремление к стабильным и предсказуемым отношениям
Мир
В офисе Зеленского назвали «Минск-2» осложнением в переговорах с Россией
Мир
Орбан раскритиковал проект об обязательных квотах для мигрантов в ЕС
Происшествия
Ряд населенных пунктов остался без света на Ставрополье после удара молнии в подстанцию
Мир
Бельгийский чиновник подал в отставку из-за присутствия мэра Тегерана на саммите
Общество
Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 35
Общество
Председатель правительства Дагестана посетил пострадавшие от града объекты в Буйнакске
Происшествия
В Ингушетии из-за наводнений снесло мост на реке Сунжа
Армия
Такелажник техвзвода в полевых условиях отремонтировал четыре САУ «Гиацинт-С»
Происшествия
В Санкт-Петербурге мужчина на электросамокате сбил ребенка в пешеходном фонтане
Спорт
Клуб «Локомотив-Пенза» впервые в истории выиграл чемпионат России по регби

Жителям Подмосковья напомнили о безопасном отдыхе на воде

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Работники противопожарно-спасательной службы Московской области напомнили жителям региона о правилах безопасного отдыха у водоемов. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас» в воскресенье, 18 июня.

Как рассказал замначальника управления по организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ Владимир Галяс, перепады температур, когда человек после пребывания на солнце заходит в прохладную воду, могут негативно сказаться на организме. Также серьезные последствия могут быть у отдыхающих, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, отмечает телеканал «360».

Также отдыхающих предостерегли от купания в состоянии алкогольного опьянения или общего плохого самочувствия, пишет РИАМО.

Кроме этого, Галяс подчеркнул, что опасно купаться в местах, которые для этого не приспособлены. Он объяснил, что ямы, крупногабаритный мусор и обрывистые берега могут привести отдыхающих к травмам. Он призвал выбирать для купания разрешенные реки и озера, где чистое дно и на пляже оборудована вся необходимая инфраструктура, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Режим отдыха: можно ли детям появляться на пляже без взрослых
В некоторых регионах несовершеннолетние больше не смогут приходить на берег водоема без сопровождения

Купальный сезон в Москве стартовал в субботу, 17 июня. Столичные водоемы Москвы уже прогрелись до температуры +20 градусов, пишет НСН.

16 июня Роспотребнадзор назвал 26 водоемов в Москве и Подмосковье, которые безопасны для купания. Из них 17 расположено в Московской области, 9 — в столице. Как отмечает сайт aif.ru, в столице, в частности, можно купаться в «Серебряном бору – 2» и «Серебряном бору – з», Тропарево, озерах Черное и Школьное. В Подмосковье для купания разрешены такие места, как озеро «Святое», пляж на Митинском пруду, Искусственный пруд с пляжем в деревне Горчухино и другие.

8 июня врач-дерматолог Анастасия Котова в беседе с Life.ru объяснила, почему нельзя купаться в водоемах с утками, водорослями и илистым дном. По ее словам, в такой воде живут паразиты церкарии — это личинки гельминтов водоплавающих птиц, вызывающие так называемый «дерматит купальщика», который достаточно сложно диагностируется.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023