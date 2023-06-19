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Глава минздрава Сербии рассказала о дефиците 34 лекарств в республике

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Сербии к дефицитным лекарствам сегодня можно отнести 34 препарата, однако более серьезная проблема возникла с лекарством от болезни Паркинсона «Мадопаром». Об этом рассказала министр здравоохранения страны Даница Груичич в интервью «Известиям».

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«Сейчас к дефицитным можно отнести 34 лекарства, но у нас есть аналоги, которые могут заменить эту потребность. Но очень часто случаются и следующие ситуации: например, сейчас мы получили информацию, что «Мадопара» для лечения пациентов с болезнью Паркинсона больше не будет», — сказала министр.

Таким образом, сербский минздрав сегодня нуждается в сотрудничестве с РФ по линии дефицитных лекарств, а также обычных эффективных препаратов, которые в РФ продаются по низкой цене.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Россия очень далеко ушла от остального мира в вопросах лечения онкозаболеваний»

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