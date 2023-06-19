Власти Сербии рассказали об оказании медпомощи беженцам

В Сербии беженцы чаще всего обращаются за медицинской помощью из-за повреждений, вплоть до поражений оружием. Об этом рассказала министр здравоохранения страны Даница Груичич в интервью «Известиям».

«Они [беженцы] получают всё, что им нужно. Конечно, никаких профилактических осмотров нет. Но если с ними что-нибудь случается, если они заболеют, в том числе даже онкологическими заболеваниями, то, конечно, беженцы не лишены помощи, и они получают всё необходимое лечение», — отметила министр.

По ее словам, чаще всего обращения случаются из-за повреждений, вплоть до поражения оружием. Однако бывают и тяжелые случаи — к примеру, лечение онкологического заболевания у беженки с Украины в Институте онкологии в Белграде.

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