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Власти Сербии рассказали об оказании медпомощи беженцам

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Jodi Hilton
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В Сербии беженцы чаще всего обращаются за медицинской помощью из-за повреждений, вплоть до поражений оружием. Об этом рассказала министр здравоохранения страны Даница Груичич в интервью «Известиям».

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«Они [беженцы] получают всё, что им нужно. Конечно, никаких профилактических осмотров нет. Но если с ними что-нибудь случается, если они заболеют, в том числе даже онкологическими заболеваниями, то, конечно, беженцы не лишены помощи, и они получают всё необходимое лечение», — отметила министр.

По ее словам, чаще всего обращения случаются из-за повреждений, вплоть до поражения оружием. Однако бывают и тяжелые случаи — к примеру, лечение онкологического заболевания у беженки с Украины в Институте онкологии в Белграде.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Россия очень далеко ушла от остального мира в вопросах лечения онкозаболеваний»

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