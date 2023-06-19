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В Эквадоре найденная живой в гробу женщина умерла в больнице
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В Эквадоре найденная живой в гробу женщина умерла в больнице

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Фото: El Universo
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В Эквадоре пожилая женщина, найденная живой в гробу во время приготовления к похоронам, скончалась в больнице. Об этом сообщило издание El Universo 11 июня.

По его информации, 76-летняя Белла Монтойа попала в больницу города Бабаойо 9 июня. Врачи подозревали у пациентки инсульт, ее сердце останавливалось. Ее пытались реанимировать, однако тело не реагировало на действия медиков. В результате женщину признали мертвой.

В этот же день родственники отвезли тело в похоронное бюро, где во время подготовки к погребению заметили, что женщина дышит. Пациентку сразу отвезли в ту же больницу, где она впоследствии скончалась 16 июня в палате интенсивной терапии, отмечает RT. В настоящее время тело женщины находится на вскрытии, пишет REGNUM.

В отношении медработников начали проверку, сообщает телеканал «360». Врачи не смогли объяснить причины случившегося перед первыми похоронами. Предположительно, женщина находилась в состоянии каталепсии, при котором обездвиженность может сохраняться несколько дней.

В августе 2020 года похожий случай произошел в Индонезии. 12-летняя девочка очнулась, когда родственники готовили ее тело к похоронам. Она попала в больницу из-за осложнений, связанных с хроническим диабетом. В тот же день медики констатировали ее смерть.

Инцидент мог произойти из-за «синдрома Лазаря». У пациентов, умерших от сердечного приступа, может спонтанно возобновиться кровообращение, что приводит к восстановлению дыхания и сердцебиения, пишет сайт aif.ru.

Также в августе 2020 года в поселке Горшечное в Курской области женщина, смерть которой по ошибке диагностировали медики, очнулась на следующий день в морге. Родственники к тому моменту уже начали приготовления к похоронам. Как отмечает телеканал «Звезда», хозяйка ритуального магазина рассказала, что для церемонии уже были подготовлены венки, таблички и иная атрибутика, которые в итоге так и не понадобились.

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