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В Севастополе после пожара в гаражах обнаружили два тела

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Фото: Управление МЧС РФ по г. Севастополю
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На открытой территории в Гагаринском районе Севастополя произошло возгорание мусора с переходом огня на рядом стоящие гаражи. Пожарные обнаружили в одном из них тела двух погибших, о чем сообщили в главном управлении МЧС по городу в воскресенье, 18 июня.

Известно, что пожар начался в 22:39. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что автотранспортных средств в гаражах не было.

Пожар был локализован на площади 50 кв. м. Позже удалось устранить открытое горение. В ходе разбора конструкций в одном из помещений и были обнаружены погибшие.

Сейчас продолжаются разбор и проливка конструкций.

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Вечером в воскресенье в районе Миусской площади в центре Москвы произошел пожар. Очевидцы поделились в социальных сетях кадрами с поднимающимся столбом густого черного дыма.

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