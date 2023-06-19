В Севастополе после пожара в гаражах обнаружили два тела

На открытой территории в Гагаринском районе Севастополя произошло возгорание мусора с переходом огня на рядом стоящие гаражи. Пожарные обнаружили в одном из них тела двух погибших, о чем сообщили в главном управлении МЧС по городу в воскресенье, 18 июня.

Известно, что пожар начался в 22:39. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что автотранспортных средств в гаражах не было.

Пожар был локализован на площади 50 кв. м. Позже удалось устранить открытое горение. В ходе разбора конструкций в одном из помещений и были обнаружены погибшие.

Сейчас продолжаются разбор и проливка конструкций.

Вечером в воскресенье в районе Миусской площади в центре Москвы произошел пожар. Очевидцы поделились в социальных сетях кадрами с поднимающимся столбом густого черного дыма.