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ФК «Балтика» объявила о переходе защитника «Зандхаузена» Александра Жирова
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ФК «Балтика» объявила о переходе защитника «Зандхаузена» Александра Жирова

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Oliver Zimmermann
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Калининградский футбольный клуб «Балтика» объявил о переходе защитника Александра Жирова, до этого выступавшего за немецкий «Зандхаузен». Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщила пресс-служба калининградского клуба в Telegram-канале.

Жиров перешел в ФК «Балтика» на правах свободного агента. Контракт с 32-летним игроком подписан по схеме «1+1», пишет RT.

За немецкую команду футболист играл с июля 2018 года. В сезоне-22/23 Александр сыграл в 33-х матчах, в которых забил два мяча, пишет сайт kp.ru. Жиров и клуб решили не продлевать контракт, который был рассчитан до конца июня 2023 года.

В России Жиров играл за барнаульское «Динамо», «Волгарь», «Анжи», «Томь», «Краснодар» и «Енисей», отмечает «Спорт-Экспресс».

«Балтика» под руководством главного тренера Сергея Игнашевича по итогам этого сезона в Первой лиге вышла в РПЛ, отмечает «Федеральное агентство новостей».

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16 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил «Известиям», что ФК «Балтика» подпишет новое соглашение со своим главным тренером Сергеем Игнашевичем.

Действующий контракт с 43-летним специалистом был заключен по окончание прошедшего сезона-2022/2023, по итогам которого «Балтика» заняла второе место в соревнованиях первой лиги и напрямую вышла в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ).

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