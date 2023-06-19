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На Украине предложили гасить госдолг арестованными активами России

Киев предложил использовать арестованные активы России для погашения госдолга Украины
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Фото: Соцсети
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Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко предложил погасить часть государственного долга страны за счет арестованных российских активов и того, что киевские власти сумеют «отобрать у РФ», о чем он заявил в воскресенье, 18 июня.

По его словам, у России на настоящий момент арестовано $350 млрд золотовалютных резервов и $150 млрд денежных. А так как госдолг Украины «в разы, если не в десятки раз меньше», часть арестованных денег можно использовать для его погашения.

«И экономика Украины будет расти (после окончания конфликта. — Ред.), и инвесторы приходить, и долги мы будем перекрывать частью того, что отберем у РФ», — передает слова Устенко во время всеукраинского телемарафона «РИА Новости».

Он также подчеркнул, что после окончания конфликта на Украине состоится «так называемая конференция кредиторская», в рамках которой будет решаться вопрос по госдолгу страны.

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В конце мая стало известно, что госдолг Украины за апрель вырос на $4,4 млрд и превысил $124 млрд. Главной причиной этого называлось привлечение первого транша от Международного валютного фонда (МВФ) по программе расширенного финансирования (EFF) в размере $2,7 млрд.

В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

В марте 2022 года глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов РФ, что составляет примерно половину их объема. По его словам, Запад начал экономическую войну против России.

Западные страны начали конфисковать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой объявил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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