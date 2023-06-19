Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин передал приветствие участникам форума «ШУМ» в Калининграде
Мир
На Украине предложили гасить госдолг арестованными активами России
Мир
США и КНР выразили стремление к стабильным и предсказуемым отношениям
Мир
В офисе Зеленского назвали «Минск-2» осложнением в переговорах с Россией
Мир
Орбан раскритиковал проект об обязательных квотах для мигрантов в ЕС
Происшествия
Ряд населенных пунктов остался без света на Ставрополье после удара молнии в подстанцию
Мир
Бельгийский чиновник подал в отставку из-за присутствия мэра Тегерана на саммите
Общество
Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 35
Общество
Председатель правительства Дагестана посетил пострадавшие от града объекты в Буйнакске
Происшествия
В Ингушетии из-за наводнений снесло мост на реке Сунжа
Армия
Такелажник техвзвода в полевых условиях отремонтировал четыре САУ «Гиацинт-С»
Происшествия
В Санкт-Петербурге мужчина на электросамокате сбил ребенка в пешеходном фонтане
Спорт
Клуб «Локомотив-Пенза» впервые в истории выиграл чемпионат России по регби

Reuters узнало о допущении Вашингтоном разрыва научного соглашения с КНР

0
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Jeffrey M. Berry
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Знаковое американо-китайское соглашение о науке и технологиях (STA) за более чем 40 лет привело к сотрудничеству в ряде научных и технических областей США и КНР. Но, как рассказали Reuters знакомые с вопросом источники, в Вашингтоне допускают возможность непродления соглашения в августе.

«Когда двусторонние отношения находятся в худшем состоянии за последние десятилетия, в правительстве США ведутся дебаты о том, следует ли допустить истечение срока действия американо-китайского соглашения о науке и технологиях позднее в этом году, сообщили три чиновника, знакомые с ходом обсуждений», — сообщает агентство 18 июня.

Дебаты по старейшему соглашению о двустороннем сотрудничестве между США и Китаем отражают более важный вопрос, разделяющий политиков: перевешивают ли выгоды для США от взаимодействия с Китаем риск расширения прав и возможностей конкурента, который может играть по своим правилам?

Соглашение, подписанное в 1979 году, когда Пекин и Вашингтон установили дипломатические отношения, с тех пор возобновлялось примерно каждые пять лет. Оно стало символом стабильности в отношениях стран и предусматривало сотрудничество в областях от атмосферных и сельскохозяйственных наук до фундаментальных исследований в области физики и химии. Это заложило основу для бума академических и коммерческих обменов.

Эти обмены помогли Китаю превратиться в технологическую и военную державу, но опасения по поводу кражи Пекином научных и коммерческих достижений США вызвали вопросы о том, следует ли продолжать действие соглашения, срок действия которого истекает 27 августа.

Сторонники продолжения сотрудничества утверждают, что его прекращение приведет к удушению академического и коммерческого сотрудничества. В то время как растущий контингент чиновников и законодателей считает, что сотрудничество в области науки и технологий имеет теперь имеет меньше смысла, учитывая конкуренцию между странами, заявили официальные лица — информаторы агентства.

«Продление соглашения о науке и технологиях между США и Китаем сильнее поставит под угрозу наши исследования и интеллектуальную собственность. Администрация должна позволить этому устаревшему соглашению истечь», — заявил республиканец, председатель специального комитета конгресса по Китаю Майк Галлахер.

Посольство Китая в Вашингтоне сообщило, что китайские официальные лица обратились к США год назад, чтобы обсудить сделку, которая, по их словам, легла в основу 40-летнего «плодотворного» сотрудничества.

«Насколько нам известно, американская сторона всё еще проводит внутреннюю проверку по поводу продления соглашения. Надеемся, американская сторона ускорит ее и завершит до истечения срока действия соглашения», — сказал представитель посольства Лю Пэнью.

Тормозной путь: для чего Энтони Блинкен летит в Пекин
Госсекретарь США сможет лишь приостановить эскалацию отношений с Китаем, считают эксперты

Ранее в этот день, 18 июня, появилась информация, что глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем Блинкеном в Пекине заявил: отношения КНР и США находятся на самой низкой точке с момента установления дипотношений. Он добавил, что такое положение дел не отвечает интересам ни одного из двух народов.

Позднее, по итогам переговоров, которые продлились более пяти часов, стало известно, что Энтони Блинкен провел в Пекине «откровенные, предметные и конструктивные» переговоры с членом Государственного совета Китая и министром иностранных дел Цинь Ганом.

Министры США и Китая выразили стремление к стабильным и предсказуемым отношениям между странами, но Китай ясно дал понять, что рассматривает Тайвань как наиболее важную проблему и наибольший риск в отношениях двух стран. В итоге стороны договорились продолжить переговоры.

За день до визита Блинкена в Китай Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие месяцы. Байден надеется, что ему удастся обсудить с председателем КНР разногласия, которые к этому моменту есть у стран, и способы их уладить.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023