Reuters узнало о допущении Вашингтоном разрыва научного соглашения с КНР

Знаковое американо-китайское соглашение о науке и технологиях (STA) за более чем 40 лет привело к сотрудничеству в ряде научных и технических областей США и КНР. Но, как рассказали Reuters знакомые с вопросом источники, в Вашингтоне допускают возможность непродления соглашения в августе.

«Когда двусторонние отношения находятся в худшем состоянии за последние десятилетия, в правительстве США ведутся дебаты о том, следует ли допустить истечение срока действия американо-китайского соглашения о науке и технологиях позднее в этом году, сообщили три чиновника, знакомые с ходом обсуждений», — сообщает агентство 18 июня.

Дебаты по старейшему соглашению о двустороннем сотрудничестве между США и Китаем отражают более важный вопрос, разделяющий политиков: перевешивают ли выгоды для США от взаимодействия с Китаем риск расширения прав и возможностей конкурента, который может играть по своим правилам?

Соглашение, подписанное в 1979 году, когда Пекин и Вашингтон установили дипломатические отношения, с тех пор возобновлялось примерно каждые пять лет. Оно стало символом стабильности в отношениях стран и предусматривало сотрудничество в областях от атмосферных и сельскохозяйственных наук до фундаментальных исследований в области физики и химии. Это заложило основу для бума академических и коммерческих обменов.

Эти обмены помогли Китаю превратиться в технологическую и военную державу, но опасения по поводу кражи Пекином научных и коммерческих достижений США вызвали вопросы о том, следует ли продолжать действие соглашения, срок действия которого истекает 27 августа.

Сторонники продолжения сотрудничества утверждают, что его прекращение приведет к удушению академического и коммерческого сотрудничества. В то время как растущий контингент чиновников и законодателей считает, что сотрудничество в области науки и технологий имеет теперь имеет меньше смысла, учитывая конкуренцию между странами, заявили официальные лица — информаторы агентства.

«Продление соглашения о науке и технологиях между США и Китаем сильнее поставит под угрозу наши исследования и интеллектуальную собственность. Администрация должна позволить этому устаревшему соглашению истечь», — заявил республиканец, председатель специального комитета конгресса по Китаю Майк Галлахер.

Посольство Китая в Вашингтоне сообщило, что китайские официальные лица обратились к США год назад, чтобы обсудить сделку, которая, по их словам, легла в основу 40-летнего «плодотворного» сотрудничества.

«Насколько нам известно, американская сторона всё еще проводит внутреннюю проверку по поводу продления соглашения. Надеемся, американская сторона ускорит ее и завершит до истечения срока действия соглашения», — сказал представитель посольства Лю Пэнью.

Ранее в этот день, 18 июня, появилась информация, что глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем Блинкеном в Пекине заявил: отношения КНР и США находятся на самой низкой точке с момента установления дипотношений. Он добавил, что такое положение дел не отвечает интересам ни одного из двух народов.

Позднее, по итогам переговоров, которые продлились более пяти часов, стало известно, что Энтони Блинкен провел в Пекине «откровенные, предметные и конструктивные» переговоры с членом Государственного совета Китая и министром иностранных дел Цинь Ганом.

Министры США и Китая выразили стремление к стабильным и предсказуемым отношениям между странами, но Китай ясно дал понять, что рассматривает Тайвань как наиболее важную проблему и наибольший риск в отношениях двух стран. В итоге стороны договорились продолжить переговоры.

За день до визита Блинкена в Китай Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие месяцы. Байден надеется, что ему удастся обсудить с председателем КНР разногласия, которые к этому моменту есть у стран, и способы их уладить.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.