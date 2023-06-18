В Санкт-Петербурге неизвестные после попытки кражи из магазина подрались с продавцом
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- В Санкт-Петербурге неизвестные после попытки кражи из магазина подрались с продавцом
В Санкт-Петербурге неизвестные подрались с продавцом «Пятерочки» после неудачной попытки вынести продукты из магазина. В распоряжение «Известий» 18 июня попали кадры с места происшествия.
Инцидент произошел вечером на проспекте Маршала Блюхера. Как следует из кадров, мужчина зашел в магазин и начал складывать продукты в пакет. Далее он прошел мимо кассы и покинул магазин.
За мужчиной следом выбежал сотрудник магазина. Продавец пытался вернуть продукты, между мужчинами возникла перепалка около каршерингового авто, на котором компания, предположительно из шести мужчин и одной женщины, собиралась уехать с товарами. Продавец проткнул шину автомобиля, после чего группа из нескольких человек пустилась в бегство.
Сотрудник «Пятерочки» побежал за ними, далее началась драка. По информации 78.ru, один из похитителей набросился на работника с ножом, но ему не потребовалась помощь медиков. В настоящее время нападавших ищет полиция.
В Санкт-Петербурге 17 мая в одном из супермаркетов произошел конфликт, в ходе которого умер 71-летний мужчина. Конфликт начался из-за забытой барсетки в магазине «Пятерочка» на Новочеркасском проспекте.