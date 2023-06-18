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Председатель правительства Дагестана посетил пострадавшие от града объекты в Буйнакске

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Фото: t.me/pravitelstvord
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Председатель правительства республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов выехал на пострадавшие от дождей и града объекты в Буйнакске, о чем сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 18 июня.

Отмечается, что сначала он отправился в школы, которые находились в эпицентре стихии. Первым объектом стала школа №9, где после града просел фундамент и испортилась крыша.

Абдулмуслимов также посетил дома жителей района. Глава кабмина заверил, что на уровне республики им будет оказана поддержка, планируется создать комиссию по оценке ущерба.

«Прежде всего люди должны получать воду, газ, свет. И дороги должны быть на месте. Конечно, если есть пострадавшие дома или приусадебные участки, а также другой нанесенный ущерб, то в рамках действующего законодательства все должны получить компенсацию», — цитирует его слова пресс-служба.

Накануне на Буйнакский район Дагестана обрушился сильный град. На кадрах, опубликованных местными жителями, видно, что градины были размером с небольшое куриное яйцо. Стихией также разбило стекла у автомобилей, были повреждены деревья.

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