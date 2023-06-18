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В Москве на 6% выросло производство бумажных изделий

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В Москве с января по апрель 2023 года выросло производство бумажных изделий более чем на 6%. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Как рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов, за указанный период на 6,1% в столице произвели больше бумажных изделий, чем за первые четыре месяца прошлого года.

«В столице хорошо развито производство картонной упаковки», — подчеркнул чиновник.

По его словам, с начала года столичные предприятия выпустили 38 тыс. т ящиков и коробок из гофрированной бумаги и картона. Кроме того, было произведено 9,4 тыс. т такой продукции из негофрированных материалов, сообщает агентство городских новостей «Москва». Цифра на 59% больше, чем в прошлом году, уточняет сайт kp.ru.

Влияние на положительную динамику отрасли, как отметили в ведомстве, оказал влияние не только возросший спрос на эту продукцию, но также поддержка городских властей: льготные и целевые займы, субсидии, налоговые преференции, сообщает «Москва 24».

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что в столице работают 40 производителей бумажных изделий, которые также выпускают чековые ленты для кассовых аппаратов, факсов и банкоматов, одноразовую бумажную посуду, фотобумагу, самоклеящиеся материалы для изготовления этикеток и наклеек и т.д., пишет НСН.

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31 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве увеличился объем производства мебели, лифтов, стройматериалов и лакокрасочных изделий.

По его словам, объем производства лифтов увеличился почти на 65%, а стройматериалов — почти на 6%. Помимо этого, в период с января по март текущего года увеличилось производство лакокрасочных изделий (на 64,6%) и мебели (на 33,9%) по сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

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