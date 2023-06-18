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Курский губернатор Старовойт: ВСУ возобновили обстрелы Глушково, два человека пострадали

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Двое жителей поселка Глушково Курской области получили осколочные ранения при обстреле со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт 18 июня в Telegram-канале.

«Насчитали больше 16 прилетов. Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу», — говорится в публикации.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Старовойт добавил, что в результате обстрела повреждены дома и несколько магазинов в районе рынка. Губернатор подчеркнул, что российские военные вели ответный огонь по выявленным точкам противника.

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Ранее в этот же день Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли три населенных пункта Курской области, включая Глушково. Было повреждено здание сахарного завода.

13 июня ВСУ также обстреляли поселки Глушково и Теткино. Повреждения получили более 10 домов. Кроме того, обстрел нарушил газо- и электроснабжение. Пострадавших не было.

7 июня Старовойт сообщил, что украинские боевики сбросили два взрывных устройства на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района. Один рабочий получил осколочные ранения во время восстановления электроснабжения, ему оказали всю необходимую помощь.

Продолжается спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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