Второе минское соглашение затруднило достижение договоренностей с Россией. Такое мнение высказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью газете The Wall Street Journal 18 июня.

«Ермак утверждает, что попытки достичь договоренности с Россией были скованы соглашением 2015 года, заключенным под давлением Запада, согласно которому Москве передавался контроль над частями Украины», — передает сообщение публикации «РИА Новости».

Ермак добавил, что киевский режим не нуждается в посреднике, вместо этого следует заручиться поддержкой Бразилии и Индии. И воплотить это в жизнь он планирует, приглашая, в частности, латиноамериканских знаменитостей в страну.

Ранее, 13 июня, президент России Владимир Путин заявил, что Россию «надули» с Минскими соглашениями, так как западные страны не собирались их выполнять. В результате нежелание поддерживать мирные инициативы РФ со стороны Украины и Запада привело к сегодняшней ситуации, подчеркнул Путин.

29 апреля бывший канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что украинский президент Владимир Зеленский еще в ходе президентской кампании не считал, что Минские договоренности необходимо выполнять. Она добавила, что все украинские политики относились к соглашениям «Минск-2» с пренебрежением. И союзники из Европы об этом знали.

В декабре 2022 года экс-канцлер ФРГ заявила, что целью Минских соглашений была попытка дать Украине время для наращивания сил в противостоянии с Россией. По ее словам, все страны — участницы Минских договоренностей понимали, что конфликт на Украине был всего лишь приостановлен, а сама проблема не решена.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года членами контактной группы, а также главами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Так называемый «Минск-2» — комплекс мер по выполнению Минских соглашений — был согласован в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины.