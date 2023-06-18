Ряд населенных пунктов остался без света на Ставрополье после удара молнии в подстанцию
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- Ряд населенных пунктов остался без света на Ставрополье после удара молнии в подстанцию
Специалисты восстанавливают электроснабжение ряда населенных пунктов Ставрополья после того, как 18 июня в подстанцию ударила молния.
«Произошло отключение электроэнергии в станице Ессентукской. Молния ударила в подстанцию, после чего произошло возгорание», — написал в Telegram-канале глава Предгорного округа Николай Бондаренко.
Он отметил, что без света остались 1,5 тыс. человек.
Также, по словам Бондаренко, произошло отключение электроэнергии в поселках Ясная Поляна и Подкумок. Выбило автоматы из-за грозы.
Как отметил в Telegram-канале глава Ессентуков Александр Некристов, из-за аварии на подстанции Предгорного округа без света осталась часть города.
В Предгорном округе и Кавказских Минеральных Водах сейчас идет сильный дождь.
Ранее в этот же день из-за непогоды во Владикавказе ввели режим ЧС. В частности, в районе поселка Южный сошел сель. Многие дома подтоплены, есть разрушения.