В Краснодарском крае полицейские нашли издевавшуюся над щенком школьницу
Полицейские в Краснодарском крае нашли школьницу, выкладывавшую видео с издевательствами над щенком в Сеть. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.
«Установили место жительства и личность ребенка, который на видео жестоко обращался со щенком», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о постановке девочки на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.
В полиции добавили, что щенка передали волонтерам.
В сентябре прошлого года в Москве активисты с полицией забрали котов у 13-летнего блогера, снимавшего на видео мучения над животными. В частности, подросток снимал, как держит кота на балконе, и угрожал сбросить его.