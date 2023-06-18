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Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 35

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 35. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

«К сожалению, число погибших выросло до 35 человек», — написал он.

Алексеенко отметил, что ветеринарная служба и бригады коммунальщиков собрали и утилизировали уже около 1 тыс. павших животных. По его словам, сразу же проводится обеззараживание мест их гибели, а также вакцинация всех домашних и сельхозживотных, чтобы не допустить вспышек инфекций.

«Техника МО и МЧС проводит дезинфекцию кладбищ, улиц и объектов», — добавил председатель правительства Херсонской области.

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Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

18 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в интервью «Известиям» заявил, что большая часть залитых водой домовладений из-за разрушения плотины Каховской ГЭС не подлежит ремонту, их предстоит отстроить заново.

Сальдо также сообщил, что активная фаза наводнения в Херсонской области прошла. По его словам, в Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет 5 см.

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