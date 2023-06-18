Губернатор Курской области сообщил о двух пострадавших при обстреле со стороны ВСУ
- Новости
- Происшествия
- Губернатор Курской области сообщил о двух пострадавших при обстреле со стороны ВСУ
Губернатор Курской области Роман Старовойт 18 июня сообщил об обстреле поселка Глушково Вооруженными силами Украины (ВСУ).
Он заявил, что два человека пострадали, они госпитализированы.
«Поселок Глушково подвергся сильному обстрелу со стороны Украины. Насчитали больше 16 прилетов. <...> Повреждены дома и несколько магазинов в районе рынка. Наши военные вели ответный огонь по выявленным точкам противника», — написал Старовойт в Telegram-канале.
Ранее в этот же день Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли три населенных пункта Курской области, включая Глушково. Было повреждено здание сахарного завода.
13 июня ВСУ также обстреляли поселки Глушково и Теткино. Повреждения получили более 10 домов. Кроме того, обстрел нарушил газо- и электроснабжение. Пострадавших не было.
Продолжается спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.