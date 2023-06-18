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Military Watch указал на беспомощность западных танков перед российским «Корнетом»

Military Watch: российские «Корнеты» уже более 20 лет успешно уничтожают западные танки
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Фото: РИА Новости
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Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» может уничтожить любые западные танки, его эффективность доказана временем. Об этом сообщил американский журнал Military Watch 16 июня.

В материале дана справка, где и когда применялся «Корнет» российскими вооруженными силами. Так, по версии журнала, техника была применена в Ираке и Сирии, с помощью этого ракетного комплекса были уничтожены танки Abrams, Leopard 2, Merkava IV и боевые машины Bradley.

«Российский «Корнет» остается грозным оружием», — говорится в статье.

Особенностью этого ракетного комплекса журнал назвал боеголовку с тандемным зарядом.

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Ранее, 5 июня, Минобороны РФ показало работу ПТРК «Корнет». С помощью него десантники уничтожили скопление бронемашин и личный состав украинских формирований в лесном массиве. Как объяснили сами солдаты, с помощью этого ракетного комплекса можно уничтожать легкую бронированную технику и танки, а также бить по укреппозициям врага.

10 апреля эксперт Гай МакКардл в интервью журналу Newsweek заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы «Корнет» опасны для западных танков. Он отметил, что эти установки почти идентичны американским ПТРК Javelin, но дальность российских «Корнетов» в два раза больше.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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