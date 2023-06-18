Military Watch указал на беспомощность западных танков перед российским «Корнетом»
Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» может уничтожить любые западные танки, его эффективность доказана временем. Об этом сообщил американский журнал Military Watch 16 июня.
В материале дана справка, где и когда применялся «Корнет» российскими вооруженными силами. Так, по версии журнала, техника была применена в Ираке и Сирии, с помощью этого ракетного комплекса были уничтожены танки Abrams, Leopard 2, Merkava IV и боевые машины Bradley.
«Российский «Корнет» остается грозным оружием», — говорится в статье.
Особенностью этого ракетного комплекса журнал назвал боеголовку с тандемным зарядом.
Ранее, 5 июня, Минобороны РФ показало работу ПТРК «Корнет». С помощью него десантники уничтожили скопление бронемашин и личный состав украинских формирований в лесном массиве. Как объяснили сами солдаты, с помощью этого ракетного комплекса можно уничтожать легкую бронированную технику и танки, а также бить по укреппозициям врага.
10 апреля эксперт Гай МакКардл в интервью журналу Newsweek заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы «Корнет» опасны для западных танков. Он отметил, что эти установки почти идентичны американским ПТРК Javelin, но дальность российских «Корнетов» в два раза больше.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.