Директор «Ленкома» сообщил об улучшении состояния режиссера Панфилова

Режиссеру Глебу Панфилову становится лучше, сообщил 18 июня директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

«Глебу Анатольевичу уже лучше, уже заговорил <...> Его перевели из реабилитационного центра. Главное, что он в палате, а не в реанимации», — заявил он в разговоре с «РИА Новости».

Панфилова госпитализировали 11 мая. Сначала его доставили в реанимацию Одинцовской больницы, но после приняли решение перевести в Институт им. Склифосовского в Москве. Позже сообщалось, что режиссер в тяжелом состоянии и у него диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием.

Спустя несколько недель Варшавер заявил, что состояние Панфилова постепенно улучшается.

Панфилову 89 лет. Он режиссер фильмов «Прошу слова», «Васса», «Мать» и другие. В 1970-ом он снял кинокартину «Начало» с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет до смерти актрисы в январе 2023 года.