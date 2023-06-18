Bank of China ограничил переводы в юанях в ЕС и США для российских банков
Некоторые российские банки уведомили своих клиентов о том, что Bank of China (Russia) прекращает прием клиентских платежей на перевод средств в юанях в адрес банков ЕС, Швейцарии, Великобритании и США, а также их филиалов в КНР.
Как сообщается на сайте Акибанка, прием платежей прекратился с 13 июня. При этом отмечается, что исключение составляют банки-получатели группы Bank of China.
Также банк «Юникредит» уведомил своих клиентов о прекращении переводов денежных средств в юанях, разместив аналогичное сообщение, полученное от Bank of China.
Кроме того, председатель правления Модульбанка Павел Семенов также сообщил газете РБК о приостановке клиентских переводов в китайских юанях в банки ЕС, Швейцарии, Великобритании и США.
По мнению Семенова, китайский банк ввел ограничения из-за рисков вторичных санкций со стороны Евросоюза и США, пишет «Газета.Ru».
Ранее, 14 июня, заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в разговоре с «Известиями» спрогнозировал, что в 2023 году портфель юаневых сбережений физлиц в российских банках вырастет в два раза и достигнет 88 млрд юаней.