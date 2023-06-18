Реклама
Прямой эфир
Экономика
Bank of China ограничил переводы в юанях в ЕС и США для российских банков
Мир
В Египте рыбаки поймали детеныша акулы не обитающего в тех водах вида
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре на Миусской площади в Москве
Мир
Президент Чехии заявил о необходимости ввести ограничения в отношении россиян
Мир
В Британии запретят использовать шланги из-за нехватки питьевой воды
Общество
Число погибших из-за пожара в частном доме в Татарстане увеличилось до семи
Общество
Икону «Троица» оставят в храме Христа Спасителя до 19 июля
Армия
Российские военные уничтожили американскую радиолокационную станцию на Украине
Происшествия
Круизный теплоход со 186 пассажирами cел на мель на Волге под Астраханью
Армия
Путин допустил привлечение гражданских специалистов к работе с военнослужащими
Мир
СМИ сообщили о начале штурма захваченного отделения банка в Астане
Армия
Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на запорожском направлении
Происшествия
Под Магаданом вспыхнул лесной пожар

Захвативший в Астане заложников мужчина 10 лет состоит на учете наркозависимых

Прокуратура Астаны: захвативший заложников в банке Kaspi 10 лет состоит на учете наркозависимых
0
Фото: камеры видеонаблюдения
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Захвативший 18 июня семерых заложников в отделении банка Kaspi в центре Астаны с 2013 года состоит на учете наркозависимых. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Уроженец Жамбылской области Мурадов А., 1993 г.р. с 2013 года состоит на учете наркозависимых лиц», — сообщили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что начато досудебное расследование по п. 4 и 8 ч. 2 ст. 261 Уголовного кодекса («Захват заложников»).

Осколки прошлого: заложников из Беслана до сих пор мучают кошмары
Многие предпочитают встречать осень в другом городе

Ранее, 18 июня, в отделении банка Kaspi на улице Достык заперся вооруженный мужчина и захватил заложников.

Спустя несколько часов спецназ принял решение штурмовать отделение. Все заложники были освобождены, а захватчик задержан.

Жительница Астаны Роза Шахан рассказала «Известиям» о том, что наблюдала за захватом банка из окна квартиры, и произошедшее она назвала страшной картиной.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023