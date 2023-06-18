Захвативший в Астане заложников мужчина 10 лет состоит на учете наркозависимых

Захвативший 18 июня семерых заложников в отделении банка Kaspi в центре Астаны с 2013 года состоит на учете наркозависимых. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Уроженец Жамбылской области Мурадов А., 1993 г.р. с 2013 года состоит на учете наркозависимых лиц», — сообщили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что начато досудебное расследование по п. 4 и 8 ч. 2 ст. 261 Уголовного кодекса («Захват заложников»).

Ранее, 18 июня, в отделении банка Kaspi на улице Достык заперся вооруженный мужчина и захватил заложников.

Спустя несколько часов спецназ принял решение штурмовать отделение. Все заложники были освобождены, а захватчик задержан.

Жительница Астаны Роза Шахан рассказала «Известиям» о том, что наблюдала за захватом банка из окна квартиры, и произошедшее она назвала страшной картиной.