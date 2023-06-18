Тела четырех иностранцев нашли в морозильной камере в доме в Турции

Тела четырех граждан Туркменистана в расчлененном виде были обнаружены в морозильной камере в турецком городе Измир. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщил портал Haber 7.

«В ходе расследования, проведенного полицией, было установлено, что тела, обнаруженные в морозильной камере в районе Байраклы города Измир, принадлежат трем женщинам и одному мужчине, гражданам Туркменистана», — говорится в официальном заявлении губернатора Измира.

В том же обращении губернатор сообщает, что полиция принимает меры по задержанию туркменского гражданина, подозреваемого в совершении убийств.

Расследование трагедии продолжается.

12 июня стало известно о смерти россиянина в Турции. Мужчина вступил в драку со злоумышленниками, которые пытались отобрать у него телефон в центре Стамбула. Удары ножом он получил в область сердца. Свидетелями убийства стали десятки местных жителей.