Маск попросил вернуть Байдену доступ к аккаунту Twitter

Илон Маск сомневается, что президент США сам пишет посты в Twitter. Бизнесмен призвал помощников Байдена вернуть главе государства пароль от аккаунта, передает телеканал «Известия». Так Маск ответил на недавнее заявление американского лидера о том, что сверхбогатым предпринимателям нужно увеличить налоги.

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