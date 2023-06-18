Корреспондент «Известий» показал последствия непогоды в Северной Осетии

Корреспондент «Известий» Давид Бурнацаев 18 июня показал, что происходит в поселке Южном, находящемся рядом с Владикавказом, где бушует стихия.

В поселке несколько улиц за считаные минуты превратились в бурные реки, селевые потоки начали подтапливать жилые дома.

«В Северной Осетии уже несколько дней идут сильные ливни с градом. Это поселок Южный, недалеко от Владикавказа <...> реки текут по улицам, люди спасают свое имущество. У кого-то размыт дом <...> Работает спецтехника и МЧС», — сказал журналист.

Как сообщается на сайте «Основа», град и сильный ливень, прошедшие во Владикавказе, подтопили десятки улиц. Сложная ситуация складывается в районе улицы Хольцмана, Карцинского шоссе, улицы Шмулевича.

Накануне на Буйнакский район Дагестана обрушился сильный град. Из-за непогоды были разбиты стекла у автомобилей, повреждены деревья.