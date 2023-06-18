В Египте рыбаки поймали детеныша акулы не обитающего в тех водах вида

В Египте у побережья Александрии рыбаки выловили детеныша акулы вида мако, который не обитает в водах этой провинции. Об этом в субботу, 17 июня, сообщил портал Cairo24.

Фото рыбака с акулой в руках вызвало беспокойство в социальных сетях. Власти провинции Александрия в этой связи опубликовали разъяснение экспертов. Ученые из местного института океанографии и рыболовства заявили, что воды в районе города полностью безопасны.

«Эксперты института океанографии и рыболовства Александрии сообщили, что на фотографии с одним из рыбаков находится новорожденный детеныш акулы-мако», — говорится в обращении.

Также они подчеркнули, что этот вид живет глубоко в море, в отдалении от берега, но, поскольку у акул сейчас идет активный брачный период, их присутствие в акватории является естественным.

Ранее, 8 июня, стало известно о гибели 23-летнего россиянина из-за нападения акулы у побережья египетской Хургады. Позднее СМИ сообщили, что власти провинции Красное Море в Египте распорядились закрыть все пляжи Хургады после произошедшего.

В тот же день в Сети появилось видео, предположительно, поимки акулы, напавшей на россиянина. Министерство окружающей среды Египта заявило, что специалисты начали лабораторное обследование хищника для установления причин ее нападения.