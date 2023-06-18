Virgin Galactic анонсировала начало коммерческих суборбитальных полетов
Американская компания Virgin Galactic начнет коммерческие суборбитальные полеты с 27 июня. Участники первой миссии проведут исследования в условиях микрогравитации, передает телеканал «Известия». Второй полет запланирован на начало августа. Места в миссии Galactic 02 будут продаваться по цене $450 тыс.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.