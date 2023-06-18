Авария с перевозившим в Турции российских туристов автобусом попала на видео

Турецкие СМИ в воскресенье, 18 июня, опубликовали видео момента аварии с туристическим автобусом, перевозившим россиян в аэропорт.

На кадрах виден сам момент столкновения. От полученных травм водитель погиб на месте, пятеро пассажиров пострадали. Один из них находится в тяжелом состоянии. По информации «Известий», это девушка. Сейчас ее оперируют.

В российском генконсульстве в Анталье сообщили, что жизни пострадавших в ДТП туристов вне опасности.

Инцидент произошел на трассе Анталья – Алания в районе Манавгата 17 июня. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление.