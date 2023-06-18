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Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ на запорожском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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На запорожском направлении в зоне проведения спецоперации российские артиллеристы уничтожили военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликовало военное ведомство 18 июня.

Известно, что в числе отработанных целей танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры, состоящие на вооружении у украинской армии. Корректировка огня и контроль точности велся операторами БПЛА.

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Днем ранее, 17 июня, Минобороны опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО. На видео было показано, как операторы БПЛА подразделения ВС России обнаружили опорный пункт с украинскими боевиками со стрелковым оружием и противотанковыми средствами поражения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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