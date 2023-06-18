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Синоптик пообещал москвичам жару до +29 градусов на следующей неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На следующей неделе воздух в Москве вновь прогреется до +29 градусов, сообщил 18 июня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что в понедельник днем температура воздуха поднимется до +20...+25 градусов, но существенных осадков не будет. Во вторник Москву пересечет слабовыраженный холодный фронт.

«С середины недели и до пятницы включительно <...> Днем плюс 19–24 градусов, к концу рабочей недели потеплеет до плюс 24–29 градусов», — подчеркнул Тишковец.

Он добавил, что в выходные ожидаются грозовые ливни. При этом, по словам синоптика, в Москве пока выпало всего четверть осадков от месячной нормы.

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Ранее сообщалось, что с 18 по 24 июня Землю накроет затяжная магнитная буря, пик которой придется на 20 июня. Ученые заявили, что особенно осторожными в этот период должны быть люди, чувствительные к погодным условиям.

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